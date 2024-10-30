الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين توضح آلية الإبلاغ عن المفقودات في المسجد الحرام

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن الذين يفقدون مقتنياتهم أو متعلقاتهم الشخصية في المسجد الحرام، إلى التوجّه لمركز المفقودات التابع للمسجد لتسلُّمها.
يقع المركز في الساحة الشرقية جوار مكتبة مكة المكرّمة، حيث يتم تقديم خدمات استعادة الممتلكات المفقودة لضمان راحة وطمأنينة الزوّار.
كما أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم بلاغٍ إلكتروني في حال فقدان أيّ متعلقاتٍ من خلال بوابة وزارة الداخلية عبر منصة أبشر من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم التوجّه إلى نظام الرسائل والمعاملات الإلكترونية، وتقديم البلاغ، وتحديد المسجد الحرام كموقعٍ للفقدان؛ ليتم مطابقة البلاغ مع السجل الخاص بالمفقودات، وإبلاغ المرسل في حال العثور على ما فقده.
تسعى "الهيئة" من خلال هذه الإجراءات، إلى تسهيل وتسريع عملية العثور على المفقودات وضمان استعادتها بأمانٍ؛ ما يعكس حرصها على تقديم خدماتٍ عالية الجودة لزوّار بيت الله الحرام، وإيجاد تجربة مريحة وآمنة لهم.