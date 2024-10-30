الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين توضح آلية الإبلاغ عن المفقودات في المسجد الحرام

كما أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم بلاغٍ إلكتروني في حال فقدان أيّ متعلقاتٍ من خلال بوابة وزارة الداخلية عبر منصة أبشر من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم التوجّه إلى نظام الرسائل والمعاملات الإلكترونية، وتقديم البلاغ، وتحديد المسجد الحرام كموقعٍ للفقدان؛ ليتم مطابقة البلاغ مع السجل الخاص بالمفقودات، وإبلاغ المرسل في حال العثور على ما فقده.