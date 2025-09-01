"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق بتقلبات جوية حادة: أمطار غزيرة وأتربة ورياح تعصف بالأجواء اليوم

في منطقة جازان، رُفعت درجة الإنذار إلى الأحمر في عدد من المحافظات منها أبو عريش، أحد المسارحة، صامطة، صبيا، الطوال، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية. كما شملت بقية المحافظات أمطارًا متوسطة إلى خفيفة، ورياحًا نشطة، خصوصًا في بيش والدرب وفرسان، مع ارتفاع في الأمواج.