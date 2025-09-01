"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق بتقلبات جوية حادة: أمطار غزيرة وأتربة ورياح تعصف بالأجواء اليوم

في تحذير واسع النطاق، أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة تنبيهات متقدمة تشمل 7 مناطق في المملكة، وسط توقعات بأجواء غير مستقرة اليوم الثلاثاء، تتراوح ما بين أمطار غزيرة وخفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍ في مدى الرؤية في عدة مواقع.
في منطقة جازان، رُفعت درجة الإنذار إلى الأحمر في عدد من المحافظات منها أبو عريش، أحد المسارحة، صامطة، صبيا، الطوال، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية. كما شملت بقية المحافظات أمطارًا متوسطة إلى خفيفة، ورياحًا نشطة، خصوصًا في بيش والدرب وفرسان، مع ارتفاع في الأمواج.
أما منطقة عسير، فشهدت تنبيهات متفاوتة بين إنذار أحمر وبرتقالي وأصفر، شملت أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة، بيشة، البرك، القحمة، العرين، تثليث، وطراب. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في بعض المحافظات، وخفيفة في أخرى، إضافة لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية، مصحوبة بصواعق رعدية وارتفاع الأمواج.
وفي منطقة مكة المكرمة، تشمل التنبيهات محافظات الطائف، ميسان، أضم، بني يزيد، الليث، القنفذة، تربة، رنية، المويه، والخرمة، وتتراوح الحالة الجوية ما بين أمطار متفاوتة الشدة، وسحب رعدية، وأتربة مثارة، مع تأثيرات تشمل انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.
كما شملت التحذيرات منطقة الرياض، وتحديدًا محافظات الدوادمي، عفيف، الرين، والقويعية، حيث يتوقع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يتسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى ما بين 3–5 كم، خلال فترة ما بين 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
وفي منطقة نجران، جاءت التنبيهات على عدد من المحافظات منها شرورة، نجران، حبونا، بدر الجنوب، خباش، يدمة، وثار، وتشير التوقعات إلى أمطار خفيفة ورياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية وصواعق رعدية، وتستمر الحالات من الظهر حتى المساء.
أما منطقة الشرقية، فقد شملت التنبيهات محافظات الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، حفر الباطن، الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، والعديد، مع توقعات بأتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وسط أجواء مغبرة ومرتفعة الأمواج.
وفي منطقة الباحة، تواصلت التحذيرات في محافظات الباحة، بلجرشي، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، المخواة، قلوة، الحجرة، وفرعة غامد الزناد، مع أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية، تستمر من الظهر حتى المساء.