"المواهب المكتشفة" دليل.. مشاركات بـ"دوري المدارس": ثقتنا تتعزّز وحلمنا تمثيل الوطن

بدورها أشارت العنود الهدلق، الطالبة بالصف الأول الثانوي، والتي تمارس رياضة الجوجيتسو وتهوي ركوب الخيل؛ إلى أن ممارسة الرياضة للفتاة تساعدها في تطوير ثقتها بنفسها، وأن يكون لها أدوار أكبر في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التوازن بين ممارسة الهوايات وتطوير المهارات والدراسة، منبهة إلى أن هواية ممارسة ركوب الخيل تمنحها شعورًا بالانطلاق والحرية، مؤكدة أنها متفائلة بأن تحقّق طموحها في تخصُّص هندسة الحاسب، وأن يكون لها دورها في تمثيل السعودية في المحافل والبطولات.