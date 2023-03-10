"المواهب المكتشفة" دليل.. مشاركات بـ"دوري المدارس": ثقتنا تتعزّز وحلمنا تمثيل الوطن
فيما يشارك 500 ألف طالب وطالبة في النسخة الرابعة من دوري المدارس، الذي ينطلق الاثنين المقبل؛ كشف رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة العليا لدوري المدارس، علي الشعيلان، عن معايير اختيار الموهوبين ورحلة رعاية وتبنّي المواهب الرياضية، معبرًا عن مشاعر الفخر والاعتزاز في تحقيق أهم أهداف دوري المدارس بوصول عددٍ من المواهب المدرسية لتمثيل المنتخبات والأندية.
وتفصيلًا، قال الشعيلان لـ"سبق": "نسعي لإتاحة فرصة المشاركة في الدوري لجميع الطلاب والطالبات، وهنا يأتي دور كشافي المواهب الذين نتواصل معهم، وبعد الترشيح نختار لاعبين غيرَ مسجلين في الأندية والمنتخبات، وإلحاقهم في المنتخبات المدرسية للتدريب في معسكرات خارجية؛ لقياس أداء اللاعبين ومواهبهم ومهاراتهم الكروية".
وعلق "الشعيلان" على اكتشاف وتبنّي موهبة لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر محمد مران؛ حيث أوضح لـ"سبق": "تم اختيار اللاعب واستدعاؤه لمنتخب الناشئين، وكان غير مسجل في أي نادٍ، وبعد بروزه استقطبه نادي النصر، وعبّر في هذا الإطار عن فخره وسعادته بالمستوى الذي وصلت إليه المواهب المدرسية التي أبدعت وحقّقت نجاحًا كبيرًا في المنتخبات والأندية، مؤكدًا أن هذا شرف كبير ومهمّ لدوري المدارس".
وفي سياق متّصل دشّنت، أمس الخميس، منافسات الموسم الأول للألعاب الرياضية المختلفة للبنات؛ حيث أبرز عدد من الطالبات المشاركات في دوري المدارس، أهمية ممارسة الرياضة ودورها الإيجابي على الصحة والنشاط وزيادة مستوى التحصيل الدراسي، مع أهمية التوازن بين ممارسة الهواية والاهتمام بالدراسة؛ وذلك بالالتزام بتنظيم الوقت.
ووصفت لاعبة كرة السلة مجد عبدالرحمن، اللعبة بالهواية الجميلة والممتعة في حال التوفيق بينها وبين الدراسة، مشيرة إلى أنها تمنح ممارسيها الاستمتاعَ بالوقت الصحة واللياقة، معربة عن تطلُّعها إلى تحقيق مستقبل باهر للرياضة النسائية السعودية، وبرؤية مسابقات وبطولات أكثر عن كرة السلة للسيدات والفتيات، وأن تصبح لها شعبية وجماهيرية أكثر وسط الفتيات.
وأكدت أهمية المشاركة في دوري المدارس للطلاب والطالبات، موضحة أن المدرسة تقدّم الدعم والتحفيز للمشاركين في مسابقات الدوري، الذي يساعدهم على تنمية المهارات والمواهب في مختلف الألعاب الرياضية.
بدورها أشارت العنود الهدلق، الطالبة بالصف الأول الثانوي، والتي تمارس رياضة الجوجيتسو وتهوي ركوب الخيل؛ إلى أن ممارسة الرياضة للفتاة تساعدها في تطوير ثقتها بنفسها، وأن يكون لها أدوار أكبر في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التوازن بين ممارسة الهوايات وتطوير المهارات والدراسة، منبهة إلى أن هواية ممارسة ركوب الخيل تمنحها شعورًا بالانطلاق والحرية، مؤكدة أنها متفائلة بأن تحقّق طموحها في تخصُّص هندسة الحاسب، وأن يكون لها دورها في تمثيل السعودية في المحافل والبطولات.
وتحدّثت اللاعبات: صيتة خالد، وشهل العقيل، ونورة العقيل، ونوف الحربي، ونورة التميمي، وغدير العنزي، وحصة المزيني؛ عن سعادتهن بالمشاركة في حفل تدشين دوري المدارس، وعبّرْنَ عن طموحهن في تمثيل بلادهن في المحافل الرياضية، وتحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج، وعرَّجْنَ على مدى استفادتهن من ممارسة الرياضة في اكتساب النشاط والصحة.
يذكر أنه ضمن مواهب دوري المدارس التي أبدعت وتبنّتها الأندية خلال الفترة من 2019-2022: اللاعب علي دقرشاوي، ونايف عسيري، وفيصل عبدالرزاق "برنامج الابتعاث السعودي"، ولاعبا الفيحاء: ريان البلوشي، ومحمد ديواني، ولاعب الأهلي زياد الجهني، ولاعبو الاتحاد: عبدالرزاق عواجي، نور الدين البحار، عوض الناشري، وثامر الخيبري، ولاعبا الفيصلي: أحمد البداح، وحمزة راجح، ولاعب الهلال صهيب الزيد، ولاعب الاتفاق محمد عبدالرحمن، ولاعب الرائد مشاري السنيور، ولاعب الوحدة هزاع الغامدي، ولاعب النصر محمد مران.
وكان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي؛ قد دشّنا أمس الموسم الرابع لمشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والموسم الأول للألعاب الرياضية المختلفة للبنات، وذلك في مقرّ وزارة التعليم بالرياض.
وشهد حفل التدشين استعراض نجاحات النسخ الثلاث الماضية من دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والأرقام والإنجازات التي حقّقها المشروع، إضافة إلى استعراض نجاح النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للبنات الذي أقيم مؤخرًا؛ حيث أقيمت النسخ الثلاث الماضية في 47 مدينة مختلفة، بمشاركة أكثر من 500 ألف لاعب ولاعبة، خاضوا أكثر من 50 ألف مباراة، بمشاركة نحو 35 ألف فريق، وألفي حكم، وأكثر من 25 ألف متعاون، و13 ألف مدرب ومدربة، وتوج 1200 بطل.
يذكر أن منافسات الموسم الجديد لدوري المدارس، ستنطلق الاثنين المقبل في كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة للبنين، في 47 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.