تبقّى 27 يومًا.. سكان العكيشية يترقبون وفاء أمانة العاصمة المقدسة بنقل مردم النفايات

وأشارت الأمانة في تصريح سابق على لسان متحدثها في شهر ديسمبر من عام 2024م أنه تم مؤخرا تهيأة مردم جديد تعمل الأمانة حاليا على تجهيزه بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وهو عباره عن مردم كبير تم اختيار موقعه بعناية بعيدا عن المناطق السكنية، ويقع على مساحة تزيد على 8 مليون متر مربع بجنوب مكة المكرمة، وسيكون مجهز وفق أحدث التجهيزات الصحية والبيئية ، حيث يتكون من خلايا هندسية ومحطات فرز للنفايات ومصانع تدوير ومواقع لتدوير مخلفات البناء والهدم ومحطات انتاج للطاقة وتحويلها.