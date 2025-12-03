تبقّى 27 يومًا.. سكان العكيشية يترقبون وفاء أمانة العاصمة المقدسة بنقل مردم النفايات
يدخل سكان مخططات العكيشية مرحلة العدّ التنازلي لتنفيذ وعد أمانة العاصمة المقدسة بنقل مردم النفايات الواقع جنوب مكة المكرمة، إذ يتبقّى 27 يومًا فقط على الموعد الذي أعلنت الأمانة أنه سيكون الحد الأقصى لانتقال المردم إلى موقعه الجديد قبل نهاية عام 2025م.
ويترقّب الأهالي وفاء الأمانة بالتزامها، بعد وعود رسمية سابقة بأن المردم الجديد والمقام على مساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع سيُجهز وفق معايير بيئية وصحية حديثة، وبعيدًا تمامًا عن المخططات السكنية.
وكان المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة قد أكد في وقت سابق أن الأمانة حريصة على إزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررا على السكان أو على البيئة، وتبذل جهود كبيره لتفادي أضرار هذه النفايات والغازات المنبعثه منها.
وأشارت الأمانة في تصريح سابق على لسان متحدثها في شهر ديسمبر من عام 2024م أنه تم مؤخرا تهيأة مردم جديد تعمل الأمانة حاليا على تجهيزه بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وهو عباره عن مردم كبير تم اختيار موقعه بعناية بعيدا عن المناطق السكنية، ويقع على مساحة تزيد على 8 مليون متر مربع بجنوب مكة المكرمة، وسيكون مجهز وفق أحدث التجهيزات الصحية والبيئية ، حيث يتكون من خلايا هندسية ومحطات فرز للنفايات ومصانع تدوير ومواقع لتدوير مخلفات البناء والهدم ومحطات انتاج للطاقة وتحويلها.
ووعدت الأمانة بأنه سيتم الانتقال إليه والاستفادة منه بمشيئة الله تعالى فور الانتهاء من تجهيزه ، مؤكدةً في الوقت نفسه أنه في مرحلة تصميم البنية التحتية والتي من المقرر الانتهاء منها خلال سنة ميلادية واحدة بإذن الله قبل نهاية عام ٢٠٢٥، حيث وعدت الأمانة أنه سيتم إلغاء المردم الحالي الذي أصبح حاليا قريب من المناطق السكنية.. وهو ما ينتظره السكان بفارغ الصبر تزامناً مع قرب انتهاء العام الميلادي 2025م.