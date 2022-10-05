توقعات طقس العرب لشهر أكتوبر والأيام الأولى من الوسم.. هذه التفاصيل

مع دخولنا في شهر أكتوبر، وقُرب دخول موسم الوسم، تكثر الأسئلة الواردة لطقس العرب حول التوقعات الأولية بما سيحمله هذا الشهر من أحداثٍ جوية، وهل سيكون الأداء المطري جيداً أم ضعيفاً؟ كل ذلك وأكثر سنُجيب عنه بالتفصيل:
شهر أكتوبر 2022:
-بداية ضعيفة لموسم الوسم واعتدال تدريجي في الأجواء خلال الشهر.
-اعتدال تدريجي في الأجواء خاصةً خلال النصف الثاني من الشهر وانخفاض على درجات الحرارة العُظمى والصغرى على حدٍ سواء.
-ليالٍ باردة نسبياً خلال النصف الثاني من الشهر على أجزاءٍ من مُرتفعات شمال وشمال غرب وشمال الوسطى للمملكة السعودية.
-ضباب خفيف إلى ضباب على فترات عدّة من الشهر على سواحل الخليج العربي.
-مُراقبة احتمالية تشكّل حالة مدارية شرق بحر العرب، وستتم مُتابعتها بشكلٍ آني في حينها حال تشكُّلها.
-قلة وضعف الأمطار الموسمية مُتوقعة على المنطقة الجنوبية الغربية أغلب فترات الشهر.
-سُحب رُكامية مُتفرقة بالثلث الأخير من الشهر على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب الجزيرة العربية.
التوقعات العامة للأسبوع:
-يشتد تأثير المرتفع الجوي شبه المداري تدريجياً على شبه الجزيرة العربية، ليطرأ ارتفاعٌ تدريجي على درجات الحرارة في أغلب المناطق.
-يستمر تكاثر السحب الرُكامية على أجزاءٍ من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بما في ذلك مُرتفعات جنوب وغرب اليمن وجنوب غرب السعودية مُتمثلة بأجزاءٍ من (مُرتفعات وتُهامة جازان وعسير والباحة) مُترافقة بزخاتٍ رعدية من الأمطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.
-ضباب وضباب خفيف على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر وشرق السعودية وقطر والبحرين وبعض المناطق الساحلية والداخلية من الإمارات.