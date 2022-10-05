توقعات طقس العرب لشهر أكتوبر والأيام الأولى من الوسم.. هذه التفاصيل

مع دخولنا في شهر أكتوبر، وقُرب دخول موسم الوسم، تكثر الأسئلة الواردة لطقس العرب حول التوقعات الأولية بما سيحمله هذا الشهر من أحداثٍ جوية، وهل سيكون الأداء المطري جيداً أم ضعيفاً؟ كل ذلك وأكثر سنُجيب عنه بالتفصيل: