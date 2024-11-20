"إثراء" يؤهل 4 فرق لتمثيل المملكة في المنافسة العالمية للفورمولا 1 في المدارس

وأشارت إلى أن برامج الفورمولا 1 في المدارس ليست مجرد مسابقة، بل هي فرصة تعليمية قيمة، يتعلم الطلاب مهارة العمل ضمن فريق، وممارسة القيادة، وحل المشكلات في بيئة إبداعية تنافسية، حيث إن البرنامج يعزز من روح الابتكار والإبداع، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير وتعزيز قدرات الشباب.