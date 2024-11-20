"إثراء" يؤهل 4 فرق لتمثيل المملكة في المنافسة العالمية للفورمولا 1 في المدارس

تستعد 4 فرق سعودية تضم 24 طالبًا وطالبة لخوض غمار المنافسات النهائية العالمية لبرنامج الفورمولا 1 في المدارس بنسخته الثالثة، المقرر تنظيمها في الفترة من 23 - 26 نوفمبر الحالي، وتستضيفها المملكة في الظهران إكسبو.
ويسعى الطلبة للفوز وتحقيق مراكز متقدمة في السباق العالمي الذي يشارك فيه 55 فريقًا من 62 دولة حول العالم يمثلون 28 ألف مدرسة، حيث يتنافسون في التحديات الرامية لتصميم وتصنيع سيارة سباق مصغرة.
ويأتي ذلك بعد أن أشرف مركز "إثراء"، على تأهيلهم وتدريبهم من خلال برنامج تدريبي متكامل استمر على مدى 9 أشهر وبإشراف 37 مدربًا ومدربة من الخبراء المحليين والدوليين، وبواقع 6 مراكز تدريبية متخصصة.
وقالت رئيس البرامج في إثراء نورة الزامل: "نفخر بتقديم هذه النوعية من البرامج التي تعكس التقدم العلمي الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، حيث نحرص على تنمية الشباب في جميع المجالات المعرفية والإبداعية وتوفير أوجه الدعم لهم وتطوير المواهب الوطنية الأكثر طموحًا في مجالات العلوم والتصميم والابتكار، وإبراز قدرات طلابنا السعوديين في المحافل الدولية، ليكونوا قادة ونواة لمستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة".
وأشارت إلى أن برامج الفورمولا 1 في المدارس ليست مجرد مسابقة، بل هي فرصة تعليمية قيمة، يتعلم الطلاب مهارة العمل ضمن فريق، وممارسة القيادة، وحل المشكلات في بيئة إبداعية تنافسية، حيث إن البرنامج يعزز من روح الابتكار والإبداع، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير وتعزيز قدرات الشباب.