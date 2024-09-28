"الواصل": إضافة منطقة الأعمال بمعرض الكتاب عززت الجانب الاستثماري وتنمية الأعمال

وبيّن خلال جلسة حوارية في معرض الرياض الدولي للكتاب بعنوان "الاستثمار في قطاع النشر"، بمشاركة مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق الثقافي عبداللطيف المبارك، أن هناك رغبات جادة للاستثمار في المملكة، وهذا ما لمسناه خلال مشاركات هيئة الأدب والنشر والترجمة في الخارج، وسؤال الكثيرين عن إمكانية الاستثمار في السوق السعودي، وقال: "نطمح إلى زيادة المنافسة الاستثمارية في قطاع النشر، والنتائج الواردة في تقرير الحالة الثقافية تفيد بأن قطاع النشر والكتب حاز النسبة الأكبر من مشاركة القطاعات الثقافية في الاقتصاد الوطني التي شكلت ٣٦.٤%".