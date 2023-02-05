بفعاليات ترفيهية.. مهرجان "الدرعية الحضري" ينطلق في 10 فبراير القادم

تقرر إطلاق مهرجان الدرعية الحضري (Diriyah Urban Festival) في الفترة من 10 حتى 18 فبراير الحالي، ويضم عددًاىمن الفعاليات، كبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية (BMX Freestyle) المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، والتي تم تجهيز المنحدرات المخصصة لها, بالإضافة إلى الباركور والتزلج و"البريك دانس".