بفعاليات ترفيهية.. مهرجان "الدرعية الحضري" ينطلق في 10 فبراير القادم

تقرر إطلاق مهرجان الدرعية الحضري (Diriyah Urban Festival) في الفترة من 10 حتى 18 فبراير الحالي، ويضم عددًاىمن الفعاليات، كبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية (BMX Freestyle) المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، والتي تم تجهيز المنحدرات المخصصة لها, بالإضافة إلى الباركور والتزلج و"البريك دانس".
وسيتضمن كذلك قرية ترفيهية تناسب جميع الأعمار, وستسنح الفرصة للعائلة للاستمتاع بيوم كامل بالفعاليات المصاحبة مثل "فن الشارع"، الذي سيكون عبارة عن جدار بمقاس 10 أمتار يرسم فيه المبدعون أجمل رسوماتهم, بالإضافة لحضور أبرز الأسماء في عالم "الدي جي" الذي سيعطي المهرجان صخبًا مميزًا, وسيتمكن الحضور أيضًا من الالتقاء بنجوم رياضة الدراجات العالميين وأخذ تواقيعهم. وستكون كل التفاصيل والتذاكر متاحة عبر موقع موسم الدرعية الرسمي.
كما سيتم نقل الفعاليات عبر قنوات SSC الرياضية.