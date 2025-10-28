أمير تبوك يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي وحوكمة الرعي وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها. كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيّر المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، بما يعزز التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.