أمير تبوك يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة

دشَّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، فعالية موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يد تغرس وأرض تزدهر" في نسختها الثانية، إيذانًا ببدء البرامج والأنشطة المصاحبة للموسم، مطّلعًا سموه على فيديو تعريفي حول البرنامج وأهدافه.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتبوك المهندس عارف بركات الميهوبي.
ونوه أمير تبوك خلال التدشين بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على الحفاظ على البيئة، مؤكدًا أهمية استمرار المبادرات البيئية التي تُعزز جودة الحياة، ومثمنًا جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء، تسلَّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، فيما عبّر المهندس الميهوبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من دعم واهتمام بالبرامج البيئية والتنموية، مشيدًا بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي وحوكمة الرعي وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها. كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيّر المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، بما يعزز التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.