9 خطوات لطلب مهلة إضافية 90 يومًا لسداد "مخالفات الـ25%".. "المرور" يوضح

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن 9 خطوات لتنفيذ خدمة طلب مهلة إضافية (90) يومًا لسداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور؛ وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%)؛ مشيرة إلى أن الإجراءات تتم بيسر وسهولة عبر منصة "أبشر".
وأوضحت الإدارة، أن الخطوات تتم بعد انتهاء مدة الاعتراض (30) يومًا وقبل انقضاء مهلة السداد المقررة نظامًا (15) يومًا؛ بحسب المادة (75) من نظام المرور من تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة 25%.
وأشارت إلى أن الخطوات عبر منصة "أبشر"، وتتمثل في: "الدخول إلى منصة أفراد، واختيار خدماتي، ثم المرور، واختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، والضغط على بدء الخدمة، واستعراض المخالفات القابلة للتمديد، واختيار المخالفة المطلوبة، ومراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها، واختيار تمديد مهلة السداد، وتأكيد تمديد مهلة السداد".