9 خطوات لطلب مهلة إضافية 90 يومًا لسداد "مخالفات الـ25%".. "المرور" يوضح

وأشارت إلى أن الخطوات عبر منصة "أبشر"، وتتمثل في: "الدخول إلى منصة أفراد، واختيار خدماتي، ثم المرور، واختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، والضغط على بدء الخدمة، واستعراض المخالفات القابلة للتمديد، واختيار المخالفة المطلوبة، ومراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها، واختيار تمديد مهلة السداد، وتأكيد تمديد مهلة السداد".