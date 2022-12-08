رئيس هيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2023م

وقال الدكتور "السند": إن استمرار مسيرة التحول الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة؛ انعكست آثارها بجلاء على نتائج ميزانية عام 2023م، وهو ما يؤكد حكمة قيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الحفاظ على متانة وقوة اقتصاد المملكة ومركزها المالي وتحقيق هذا النجاح بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.