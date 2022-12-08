رئيس هيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2023م

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الخميس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ، "2023".
وقال الدكتور "السند": إن استمرار مسيرة التحول الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة؛ انعكست آثارها بجلاء على نتائج ميزانية عام 2023م، وهو ما يؤكد حكمة قيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الحفاظ على متانة وقوة اقتصاد المملكة ومركزها المالي وتحقيق هذا النجاح بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وفي السياق ذاته نوَّه الدكتور "السند"، إلى كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- التي تؤكِّد على سير المملكة بخطى ثابتة وواضحة في ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، واستمرارها في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى رؤية المملكة 2030.
ولفت الدكتور "السند" إلى ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في كلمته من أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين، لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة.
وثمن في الوقت ذاته دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم بأعمالها وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.