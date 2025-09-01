إصابة بكسر في اليد لم تمنعه من إنقاذ طلابه.. وأمير حائل يكرّم المعلّم الشمري

وكانت النار قد اشتعلت في عداد الكهرباء خلال الطابور الصباحي، وبدأت المدرسة في إخلاء الطلاب، فيما سارع المعلم إلى أخذ طفاية الحريق والتوجّه إلى العداد وإخماد النيران، وتعرّض للسقوط أثناء ذلك ما تسبب في كسر بيده، ولم يشعر بالألم إلا بعد انتهاء عملية الإطفاء وعودة الأمور إلى طبيعتها. وتوجه فورًا إلى المستشفى حيث تبيّن وجود كسر مضاعف، وتم تنويمه وتقرّر إجراء عملية جراحية له.