إصابة بكسر في اليد لم تمنعه من إنقاذ طلابه.. وأمير حائل يكرّم المعلّم الشمري

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، المعلّم سعود بن عبدالعزيز الشمري من مدرسة حذيفة بن اليمان بمدينة حائل، نظير موقفه البطولي في إخماد حريق اندلع في عداد الكهرباء بالمدرسة، ما أسهم – بعد توفيق الله – في تأمين سلامة الطلاب والمعلمين، فيما أصيب المعلم بكسر في يده.
ونوّه سموه بالدور البطولي الذي جسّده المعلم وما يعكسه من حسٍّ وطنيٍّ عالٍ وإخلاصٍ في أداء رسالته التعليمية، معربًا عن شكره وتقديره له.
وعبّر المعلّم سعود الشمري عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة حائل على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما قام به واجب وطني ورسالة مهنية يفتخر بها.
وكانت النار قد اشتعلت في عداد الكهرباء خلال الطابور الصباحي، وبدأت المدرسة في إخلاء الطلاب، فيما سارع المعلم إلى أخذ طفاية الحريق والتوجّه إلى العداد وإخماد النيران، وتعرّض للسقوط أثناء ذلك ما تسبب في كسر بيده، ولم يشعر بالألم إلا بعد انتهاء عملية الإطفاء وعودة الأمور إلى طبيعتها. وتوجه فورًا إلى المستشفى حيث تبيّن وجود كسر مضاعف، وتم تنويمه وتقرّر إجراء عملية جراحية له.
وزار مدير عام التعليم بالمنطقة عمر بن هجاد الغامدي المعلم في المستشفى واطمأن على صحته.
كما تعرّض بعض زملاء المعلم لانتقادات مجتمعية على خلفية عدم مبادرتهم لنقله إلى المستشفى، ما اضطره إلى الذهاب بسيارته الخاصة متحمّلًا مشقة القيادة وتبديل ناقل الحركة اليدوي بيده اليسرى.