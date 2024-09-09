"البديوي": متفقون مع روسيا والهند والبرازيل على ضرورة وقف الحرب على غزة

وقال في تصريحات له اليوم - في مؤتمر صحفي عقب نهاية الاجتماعات الوزارية الخليجية اليوم مع "روسيا" و"الهند" و"البرازيل": نقف على مسافة واحدة من الجميع في الحرب الأوكرانية- الروسية.