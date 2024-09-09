"البديوي": متفقون مع روسيا والهند والبرازيل على ضرورة وقف الحرب على غزة

أكد أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي اليوم أن مجلس التعاون الخليجي يبذل جهوده مع كل دول العالم.
وقال في تصريحات له اليوم - في مؤتمر صحفي عقب نهاية الاجتماعات الوزارية الخليجية اليوم مع "روسيا" و"الهند" و"البرازيل": نقف على مسافة واحدة من الجميع في الحرب الأوكرانية- الروسية.
وتابع: متفقون مع روسيا والهند والبرازيل على ضرورة وقف الحرب على غزة وتغليب الحوار لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع: اتفقنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإقرار خطة عمل مشتركة بين الهند ودول مجلس التعاون لفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات.
وقال أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي: المملكة والإمارات وقطر لهم دور كبير في حل الأزمة الروسية- الأوكرانية.