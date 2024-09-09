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"البديوي": متفقون مع روسيا والهند والبرازيل على ضرورة وقف الحرب على غزة

قال من الرياض: نقف على مسافة واحدة من الجميع في الحرب الأوكرانية- الروسية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
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أكد أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي اليوم أن مجلس التعاون الخليجي يبذل جهوده مع كل دول العالم.

وقال في تصريحات له اليوم - في مؤتمر صحفي عقب نهاية الاجتماعات الوزارية الخليجية اليوم مع "روسيا" و"الهند" و"البرازيل": نقف على مسافة واحدة من الجميع في الحرب الأوكرانية- الروسية.

وتابع: متفقون مع روسيا والهند والبرازيل على ضرورة وقف الحرب على غزة وتغليب الحوار لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: اتفقنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإقرار خطة عمل مشتركة بين الهند ودول مجلس التعاون لفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات.

وقال أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي: المملكة والإمارات وقطر لهم دور كبير في حل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

الاحتلال الإسرائيلي
الأزمة الأوكرانية الروسية
جاسم البديوي

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