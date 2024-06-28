أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هدى بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود

وأدى الصلاة معه، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير سعود بن فهد بن فرحان، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن ال مشاري، الأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان ال سعود، الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل ال فرحان ، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان ال سعود محافظ حفر الباطن.