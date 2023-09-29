"داء الكلب" ومسبباته.. جهات رسمية وخاصة تلتقي في مكة للتوعية بمخاطر "السعار"

وتم استعراض الإطار الاستراتيجي للقضاء على داء الكلب "السعار" الذي قد يصيب الإنسان في المملكة، والذي تم إعداده في ظل جهود مشتركة بين الجهات المعنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لزيادة الوعي حول مخاطر داء الكلب وتعبئة الجهود لاستئصال المرض، حيث يتطلب هذا بذل جهود من قبل جميع الجهات الفاعلة في الشراكة متعددة القطاعات من أجل تحقيق هذا الهدف.