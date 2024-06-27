أكاديمية التنظيمات الرقمية تعقد برنامجًا تدريبيًّا حول استكشاف المشهد التنظيمي

واستعرض البرنامج خلال فترة إقامته الممتدة على أربعة أيام، العديد من المحاور التي قادت المشاركين إلى التعرف على التنظيمات الرقمية في قطاعي الاتصالات والتقنية، كما وفّر للمتدربين فرصة معرفية للتعمق بمبادئ ونماذج التنظيم، والتعامل مع التحديات التنظيمية المعاصرة.