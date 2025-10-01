"محمد الهاجري": الخطاب الديني المعتدل الواضح يعزز الوسطية ويحمي المجتمع من التطرف

رؤية خادم الحرمين

واستشهد الهاجري بكلمة خادم الحرمين الشريفين: "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالًا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال وسنحاسب من يفعل ذلك". مبينًا أن هذا يعكس جوهر الوعي الفكري وحقيقة الفكر في مواجهة التحديات.