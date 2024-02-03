100 ريال مع شكله النهائي.. "جبال الباحة" تتجمل بـ"أشجار اللوز وبياض أزهارها"

وأشار صالح بن سعيد عون أحد المزارعين، إلى أن زراعة شجرة اللوز من أولى مراحلها إلى موعد جني ثمارها، تبدأ مع بداية فصل الربيع، المعروف لدى مزارعي اللوز بموسم الإزهار، بعد أن يتوقفوا عن السقي في فصل الشتاء تدريجياً، وهو الموسم الذي يشاهد فيه زائر هذه المزارع عمليات الإزهار في شتى مناحي أشجار اللوز تتوحش باللون الأبيض، وتتغير الألوان يوماً بعد آخر وبشكل تدريجي وصولاً إلى اللون الأخضر، وتنتهي باللون الرمادي في مدة تقارب ستة أشهر.