بـ"العرضة النجدية".. شباب طيف التوحد يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

كما يقدم المركز خدمات تأهيلية بهدف دمج الشباب في المجتمع الصغير وهو الأسرة والمجتمع الكبير وهو العالم الخارجي حيث يتم التركيز على تحليل القيود الجسمية والوظيفية التي تفرضها الإعاقة على أجسام الشباب وفهم تأثيراتها النفسية وفهم الخبرات السابقة وتحليل التفاعلات الاجتماعية والنمو الانفعالي للشباب من خلال تنمية التواصل الاجتماعي مع الأشخاص المتعاملين معهم ومع مستجدات الأمور في المجتمع الخارجي عنهم.