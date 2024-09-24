خريطة المملكة بألوان تُحاكي الطبيعة.. "المساحة الجيولوجية" تطلق شعار "ربع قرن على تأسيسها"

وأوضحت الهيئة أن هذا الشعار الذي تم ابتكاره يمثل مرحلة هامة في مسيرتها الحافلة بالعطاء والتميز والإنجازات الكبيرة التي مكنتها من احتلال مكانة عظيمة على المستويين العربي والعالمي، ويجسد الدور الحيوي الذي تقوم به في مجال دراسات علوم الأرض، وتنمية الاستثمار التعديني، وكذلك خدمة المجتمع السعودي، ويصادف إطلاق الشعار إصدار حزم بيانات جيولوجية محدثة وعالية الجودة وفق الجدول الزمني الذي أعلن مؤخرًا؛ مما يسهم في زيادة اهتمام الخبراء والمستثمرين في قطاع المعادن ليدفع بالاقتصاد الوطني إلى مواكبة عجلة التقدم.