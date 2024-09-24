خريطة المملكة بألوان تُحاكي الطبيعة.. "المساحة الجيولوجية" تطلق شعار "ربع قرن على تأسيسها"

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن إطلاق شعار الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسها والذي يرمز إلى خريطة المملكة باستخدام الخطوط الكنتورية الرفيعة التي تتدفق بألوان متدرجة تحاكي الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية لأرض السعودية.
ويعلو هذه الخطوط الرقم 25 الذي يرمز إلى خمسة وعشرين عامًا من الإنجاز الوطني للهيئة.
وأكدت الهيئة أن إطلاق الشعار يأتي في إطار التزام الهيئة بالابتكار والإبداع المستمر وتعزيز الريادة في مجالات علوم الأرض وتقديم مساهمات وطنية جديدة تدعم رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مواكبة أنشطة الاتصال المؤسسي لدى الجهات الحكومية التي احتفلت بذكرى مرور تأسيسها؛ حيث ستكمل الهيئة ربع قرن في الـ25 من أكتوبر 2024 وحفلها الرسمي لليوبيل الفضي في 25 من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن هذا الشعار الذي تم ابتكاره يمثل مرحلة هامة في مسيرتها الحافلة بالعطاء والتميز والإنجازات الكبيرة التي مكنتها من احتلال مكانة عظيمة على المستويين العربي والعالمي، ويجسد الدور الحيوي الذي تقوم به في مجال دراسات علوم الأرض، وتنمية الاستثمار التعديني، وكذلك خدمة المجتمع السعودي، ويصادف إطلاق الشعار إصدار حزم بيانات جيولوجية محدثة وعالية الجودة وفق الجدول الزمني الذي أعلن مؤخرًا؛ مما يسهم في زيادة اهتمام الخبراء والمستثمرين في قطاع المعادن ليدفع بالاقتصاد الوطني إلى مواكبة عجلة التقدم.