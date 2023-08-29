اتفاق بين "كروز السعودية" و"هاينمان" لتشغيل أسواق خط "أرويا كروز" للرحلات البحرية حصريًا

يُذكر أن "أرويا كروز" للرحلات البحرية السياحية، تهدف إلى تقديم خدمات وتجارب فريدة صُممت خصيصًا لتتناسب مع الأسواق العربية، وقد أُخذ في الاعتبار أثناء تصميمها وتخطيط مرافقها ومساراتها ما يبحث عنه السياح المحليون والإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ومن المتوقع أن تبدأ رحلاتها في العام المقبل 2024، وتسعى إلى دعم أهداف "كروز السعودية"، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.