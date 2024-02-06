"الفالح": الاقتصاد سيحقق نمواً من 2.6 تريليون ريال للوصول إلى 6.4 تريليونات

عدّ وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، القطاع الخاص المحور الرئيسي لتنوع الاقتصاد، مفيداً بأن رؤية المملكة 2030 ببرامجها التنفيذية والاستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأفاد خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بأن الاقتصاد سيحقق نمواً من 2.6 تريليون ريال للوصول إلى 6.4 تريليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.
وأوضح "الفالح" أنه تم إطلاق "مؤشر ثقة المستثمر"، وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب فيها القطاع الخاص للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كماً ونوعاً، مفيداً بأن المملكة جعلت للقطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة ومستقرة.