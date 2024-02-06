"الفالح": الاقتصاد سيحقق نمواً من 2.6 تريليون ريال للوصول إلى 6.4 تريليونات

وأفاد خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بأن الاقتصاد سيحقق نمواً من 2.6 تريليون ريال للوصول إلى 6.4 تريليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.