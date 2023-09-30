مع بدء رصد مخالفات التأمين غدًا.. "اليامي": على شركات التأمين القيام بهذين الإجراءين حفاظًا على سمعتها

ويعلق "اليامي" مذكرًا بمواقف مشابهة ثارت فيها مشكلات بين المواطنين وقطاع الاتصالات والبنوك، ويقول: "كلنا يذكر إشكالات الناس مع قطاع الاتصالات، ثم القطاع المصرفي، وحالة عدم التفاهم التي سادت فترة نتيجة ظروف كثيرة، هذا الإشكالات تلاشى معظمها تدريجيًا لسببين أساسيين هما تحسن خدمات ورسوم القطاعين النسبي، وتفهم الناس كثيرًا من نقاط الخلاف.. لأعوام طويلة كنت عضوًا في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وكانت هناك نقاط نقاش كثيرة حول مفاهيم خاطئة لدى العملاء، وأحيانًا ممارسات غير مقنعة من بعض البنوك، مع الزمن والعمل على حلحلة هذه المفاهيم، ومع تحسين تجربة العملاء والتواصل معهم بالحقائق تقلص التوتر كثيرًا، وباتت العلاقة مع البنك أفضل كثيرا لتحسن الصورة الذهنية عبر تحسين الخدمة، وللتواصل الفعال من اللجنة في السابق لإيضاح كثير من الأمور التي استغرق بعضها أعوامًا حتى تصل الرسالة، لكنها وصلت في النهاية".