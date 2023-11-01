وزارة الثقافة تُدشّن المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بـ"الدرعية"

دشنت وزارة الثقافة المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بمحافظة الدرعية، وذلك مساء أمس، الثلاثاء، حيث تسعى الوزارة من خلال هيئة المتاحف أن يكون هذا المتحف مركزًا ومنصة ونقطة التقاء للمجتمع الفني؛ بهدف ترويج أفضل الأعمال الفنية المعاصرة، وتعزيز الفن وتمكين الفنانين في المملكة، بدعم من برنامج جودة الحياة.
وشارك في حفل الافتتاح عددٌ من المسؤولين والسفراء والإعلاميين وشخصيات ثقافية وفنية.
ويستضيف هذا المتحف معرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر"بينالسور" الذي انطلق في شهر يوليو الماضي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، متضمنًا أعمالاً إبداعية لأكثر من 400 فنان من 27 جنسية، من بينهم عشرة فنانين من المملكة؛ ليُقدّم تحت عنوان: "تخيل الفنتازيا والأحلام واليوتوبيا"، رحلة متأرجحة بين الواقع والخرافة، من خلال مفاجأة الأعمال الفنية للزائر لتُغير تصوّره للمكان؛ فيَسرح في مزيج من الفنتازيا والإبداع.
وتُعد استضافة وزارة الثقافة للنسخة الحالية من "بينالسور" الثالثة؛ بعد أن كانت المملكة أوّل دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف المعرض خلال عام 2019 بالمتحف الوطني في الرياض، وفي عام 2021 بحي جاكس في الدرعية، وقصر خزام في جدة بمشاركة 5 فنانين سعوديين؛ لتعكس استضافة المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس لمعرض "بينالسور" التزامه بتقديم أفضل الممارسات الفنية المعاصرة، وإثراء المشهد الفني والثقافي على أرض المملكة، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الاستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
ويُشار إلى أن المتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية بشكلٍ تكاملي مع المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس؛ ليعرض الأول مجموعة فنية دائمة، فيما يقدّم الثاني ثلاثة معارض فنية مؤقتة سنويًا، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليّات الثقافية والفنية.
يُذكر أن المعرض مستمر إلى 31 ديسمبر الجاري بحي جاكس، ويضم المتحف ثلاثة معارض فنية مؤقتة سنويًا، كما يوفر مجموعة من النشاطات الفنية والثقافية، ما يُسهم في الارتقاء بالمشهد الفني المحلي وتحقيق استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز الثقافة كنمط حياة.