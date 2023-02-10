"خطباء الجمعة" يتوحدون للحث على المشاركة بـ"حملة إغاثة الشعبين التركي والسوري"

وتناول الخطباء في خطبهم الواجب الشرعي الذي يقع على المسلم تجاه المنكوبين، مذكّرين المصلين بأهمية الدعاء للمصابين والمتضررين، وبيان فضل التبرع والمشاركة بالحملة الشعبية المباركة التي وجهت بها القيادة الرشيدة؛ لما لها من أثر كبير في تخفيف آلام المنكوبين، وحصول الأجر العظيم الذي يناله المسلم بسبب هذا العمل، مستهدين بالآيات والأحاديث النبوية، داعين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية غير المستغربة.