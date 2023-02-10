"خطباء الجمعة" يتوحدون للحث على المشاركة بـ"حملة إغاثة الشعبين التركي والسوري"

توحّدت خطب الجمعة اليوم في جميع جوامع المملكة للحديث عن التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لمساعدة أسر وذوي الضحايا في البلدين الشقيقين، وذلك إنفاذاً لتعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتناول الخطباء في خطبهم الواجب الشرعي الذي يقع على المسلم تجاه المنكوبين، مذكّرين المصلين بأهمية الدعاء للمصابين والمتضررين، وبيان فضل التبرع والمشاركة بالحملة الشعبية المباركة التي وجهت بها القيادة الرشيدة؛ لما لها من أثر كبير في تخفيف آلام المنكوبين، وحصول الأجر العظيم الذي يناله المسلم بسبب هذا العمل، مستهدين بالآيات والأحاديث النبوية، داعين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية غير المستغربة.
كما تناول الخطباء خلال خطبة الجمعة الأعمال الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بقيادتها الرشيدة في مجال الإغاثة والمساعدات، مشيرين إلى أن المملكة دولة سباقة دائماً لعمل الخير وإغاثة المحتاجين والمكروبين، ومؤكدين أيضاً أن التوجيه الكريم بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الضحايا في البلدين الشقيقين يأتي امتداداً لمواقف المملكة التاريخية في إغاثة المنكوبين، والوقوف معهم.
وحذر الخطباء المصلين من الانسياق وراء حملات التبرع غير الرسمية، مؤكدين أهمية التواصل مع القنوات السعودية الرسمية التي وجهت بها القيادة الرشيدة كي يضمن وصول المساعدات لمستحقيها وفق القنوات الرسمية.
يُذكر أن التوجيه الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لخطباء الجوامع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي، ومواكبتها للجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ومساندة الشعوب التي تحتاج للمساعدة، إلى جانب التوعية بكل ما يسهم في تقوية اللحمة والترابط المجتمعي ويحافظ على الأمن والاستقرار.