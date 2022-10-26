اختتام تمرين مراكز القيادة للتكامل البري لقيادة قوات درع الجزيرة بمجلس التعاون

واستمع القادة إلى إيجاز عن مهام وواجبات القوات المخصصة والمشاركة في التمرين، حيث يأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين المشتركة؛ للوقوف على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية.