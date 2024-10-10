مدير الأمن العام يستقبل وفد برنامج جودة الحياة لاستعراض مشاريع مشتركة

استقبل معالي مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفدًا من برنامج جودة الحياة برئاسة الرئيس التنفيذي للبرنامج، خالد البكر، وذلك في مقر المديرية العامة للأمن العام. وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشاريع المدرجة ضمن مبادرات وزارة الداخلية في إطار برنامج جودة الحياة، الذي يُعد أحد برامج رؤية 2030.
وشملت المناقشات مبادرة "مراكز الشرط الرائدة"، التي تهدف إلى تطوير أداء مراكز الشرطة، ومبادرة "التجهيزات الأمنية" لتعزيز جاهزية الأمن العام باستخدام أحدث التقنيات والمعدات. كما تم استعراض مبادرة "تطوير منصة أمن"، التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأمنية الرقمية وتسهيل التعاملات الإلكترونية.
تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال تعزيز الأمان والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.