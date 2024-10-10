مدير الأمن العام يستقبل وفد برنامج جودة الحياة لاستعراض مشاريع مشتركة

استقبل معالي مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفدًا من برنامج جودة الحياة برئاسة الرئيس التنفيذي للبرنامج، خالد البكر، وذلك في مقر المديرية العامة للأمن العام. وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشاريع المدرجة ضمن مبادرات وزارة الداخلية في إطار برنامج جودة الحياة، الذي يُعد أحد برامج رؤية 2030.