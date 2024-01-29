بعد توظيف أكثر من ١٦٠ ألف مواطن.. "السليمان": لابد من الإشادة بتوطين عقود التشغيل والصيانة

وبالأرقام يرصد الكاتب ثمار التوطين في قطاع التشغيل والصيانة، ويقول: " نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، أوضح أن جهود توطين قطاع التشغيل والصيانة أثمرت توظيف أكثر من ١٦٠ ألف مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام ٢٠١٩، كما تم تدريب أكثر من ٤,٠٠٠ سعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، والوصول بنسبة التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة إلى نحو ٣٥٪، حيث أشار إلى إطلاق خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة قوى، وتدشين منصة بوابة معرفية لإثراء المحتوى العربي في مجال إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة لإصدار التحديث الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة!".