العناية بشؤون الحرمين تحدد موعد استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن بداية التقديم لطلب الاعتكاف بالمسجد الحرام عبر موقعها الرسمي.
وقالت: ضيف الرحمن : بداية التقديم لطلب الاعتكاف بالمسجد الحرام 1445/09/07 هـ عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وسيتوقف الموقع عن استقبال الطلبات في حال اكتمال العدد المسموح به .
وحددت عدداً من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المعتكف ومنها الموافقة على تعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها والالتزام بالدخول لموقع الاعتكاف في التاريخ المحدد 20- رمضان وأن لا يقل عمر المعتكف عن 18 عامًا.