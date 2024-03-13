محليات

العناية بشؤون الحرمين تحدد موعد استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن بداية التقديم لطلب الاعتكاف بالمسجد الحرام عبر موقعها الرسمي.

وقالت: ضيف الرحمن : بداية التقديم لطلب الاعتكاف بالمسجد الحرام‬ 1445/09/07 هـ ‏عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وسيتوقف الموقع عن استقبال الطلبات في حال اكتمال العدد المسموح به .

وحددت عدداً من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المعتكف ومنها الموافقة على تعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها والالتزام بالدخول لموقع الاعتكاف في التاريخ المحدد 20- رمضان وأن لا يقل عمر المعتكف عن 18 عامًا.

الاعتكاف
المسجد الحرام
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org