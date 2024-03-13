العناية بشؤون الحرمين تحدد موعد استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

وحددت عدداً من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المعتكف ومنها الموافقة على تعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها والالتزام بالدخول لموقع الاعتكاف في التاريخ المحدد 20- رمضان وأن لا يقل عمر المعتكف عن 18 عامًا.