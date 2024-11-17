تخيَّل "حارساً ترك مرماه أثناء المباراة".. كيف تستثمر بنجاح في أبنائك؟ "فيديو"

ودعا فيديو نشرته قنوات "عين"، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى تخيُّل "لو عندك نبتة في غاية الجمال ترويها يوماً وتهملها أياماً، ما النتيجة التي تتوقعها؟ وتخيَّل لو جاء أحدٌ يبني مبنى من أربعة أدوار وبدلاً من أن يبدأ بالطابق الأول بدأ بالثاني، هل ينضبط؟ وماذا لو قرّر حارس مرمى في أثناء مباراة لكرة القدم ترك المرمى، كم تتوقع أن يخسر فريقه؟".