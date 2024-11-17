تخيَّل "حارساً ترك مرماه أثناء المباراة".. كيف تستثمر بنجاح في أبنائك؟ "فيديو"

تُعد قيم الانضباط والالتزام من أهم السلوكيات الواجب غرسُها في الأبناء كي يمارسوها في أمور حياتهم كافة، وخصوصاً في المدرسة.
ودعا فيديو نشرته قنوات "عين"، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى تخيُّل "لو عندك نبتة في غاية الجمال ترويها يوماً وتهملها أياماً، ما النتيجة التي تتوقعها؟ وتخيَّل لو جاء أحدٌ يبني مبنى من أربعة أدوار وبدلاً من أن يبدأ بالطابق الأول بدأ بالثاني، هل ينضبط؟ وماذا لو قرّر حارس مرمى في أثناء مباراة لكرة القدم ترك المرمى، كم تتوقع أن يخسر فريقه؟".
وأضاف: "الشيء نفسه في تعاملنا مع أبنائنا؛ ما راح يوصلون إلى طموحاتهم دون غرسنا قيم الانضباط والالتزام عندهم في أمور حياتهم كافة، وخصوصاً الانضباط في المدرسة الذي يُعد استثماراً طويل المدى يتشارك فيه الطالب مع أسرته".
وتابع: "الدراسة بناءٌ تراكمي؛ كالمعلومة تسند التي تليها، ودون انضباطهم والتزامهم تتكرّر النتائج السلبية، فتذكّروا دائماً أن الانضباط استثمارٌ في الوقت والجهد، والنتيجة ترونها في تفوقهم ونجاحهم، بإذن الله".