"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة والشرقية وتبوك وحائل).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وعوالق ترابية على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 21.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط السليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل وخليص والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة وجدة ورابغ وأضم والطائف وميسان والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.