"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وعوالق ترابية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وعوالق ترابية على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 21.