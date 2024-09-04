طالَبَ بتوعية المواطنين بأضرارها.. "الجهني": الداخل إلى عالم التقسيط والقروض مقهور ومغلوب على أمره

ويرصد "الجهني" تأثير هذه العادة على المواطنين وأسرهم، فيقول: "نتيجة لذلك صار التقسيط من العادات الخاطئة لتقسيط كل شيء يحتاجه سواء كان ضروريًا أو من الكماليات، فمثلًا ونتيجة للتسهيلات المالية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تكون القروض والتقسيط هي الخيار والحل السريع للتمويل، فيغري صاحب الراتب ليدخله في نفقه المظلم بتسهيلات قروض مالية وسيارة ومنزل وبطاقات الائتمان، وينتقل ويتنامى التقسيط حتى يصل إلى بقالة الحي والحاجات الاستهلاكية كالخبز وغيره وعلى الراتب الشهري في سلسلة تقسيط متشابكة لا نهاية لها، ولما يصل الراتب يوزع على الاستقطاعات والقروض والديون المستحقة، ولا يبقى من الراتب شيء للادخار.. هذي حقيقة خيالية لراتب عدد من الموظفين ومسيرته التي يمر بها منذ الساعات الأولى ليوم نزوله.. ولتستمر العادة الخاطئة في التنامي والتأثير، كل شهر.. وخاصة في أشهر المناسبات".