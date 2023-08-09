استشاري: هذه خدعة بعض المنشآت عند سؤالك عن أفضل طبيب لديهم ليعالجك.. تنبهوا

وتفصيلاً، فقد نبه استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور بدر المسيعيد، المراجعين "ممن يعتمدون على سؤال أي من العاملين في منشأة طبية ما (خاصة) عن مثلاً أفضل الأطباء لديهم وأكثرهم مهارة لعلاج الحالة، حيث يكون لدى البعض توجيهات من ضعاف النفوس بإدارتهم وتعليمات بالتركيز على طبيب معين هو الآخر قد تخلى عن إنسانية الطب للمال، حيث هذا الطبيب لا يكترث في تحميل المريض والمراجع فواتير وطلبات لا داع لها وبذلك زيادة دخل المنشأة دون اعتبار لأمانة وشرف المهنة ومراعاة لظروف الناس المادية".