البديوي: استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الأمن الإقليمي

وأشار إلى حرص الأمانة العامة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والجهات المختصة في دول المجلس، على أن تكون هذه الإستراتيجية شاملة ومتكاملة، تستند إلى خمسة محاور رئيسية مقترحة، وهي:

المحور الأول: تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة، بما يعزز دور وزارات الداخلية في سدّ الثغرات التي قد يستغلها المجرمون، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المالية والرقابية.