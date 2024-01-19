"تعليم جازان" تفوز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 لعام 2023م، على مستوى الخليج العربي.
جاء ذلك بعد ما أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الجوائز الخليجية التي تضمنت فوز المعلمة سحر بنت علي عواك القحطاني؛ من ابتدائية التميز للطفولة المبكرة، بمكتب تعليم صامطة، بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 لعام 2023م، على مستوى الخليج العربي وذلك ضمن 17 فائزاً من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركاً من كل من: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
وهنّأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المعلمة سحر؛ وأسرتها، بالفوز، مبينة أن قطاع التعليم في المنطقة يحظى بالدعم اللامحدود من القيادة ومتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وأضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لإنجازات الإدارة على المستوى العربي والخليجي والوطني.
جديرٌ بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، حصلت على ثلاث جوائز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث حققت في الدورة الـ 21 متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة مدير المدرسة حسين عبده أحمد قيسي؛ مسار المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، كما حقق جائزة الدورة الـ 24 الطالب عمرو بن وليد البراق؛ فئة الطالب المتميز، وفي الدورة الماضية الـ 25 حققت المشرفة التربوية مريم يحيى عطيف؛ مسار البحث التربوي المتميز "الألكسو".