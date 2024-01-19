"تعليم جازان" تفوز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

جاء ذلك بعد ما أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الجوائز الخليجية التي تضمنت فوز المعلمة سحر بنت علي عواك القحطاني؛ من ابتدائية التميز للطفولة المبكرة، بمكتب تعليم صامطة، بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 لعام 2023م، على مستوى الخليج العربي وذلك ضمن 17 فائزاً من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركاً من كل من: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.