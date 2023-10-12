تجنّب عوامل الخطر.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لتفادي التهاب المفاصل

وأبانت، وفق إنفوجراف نشرته اليوم، أنه لتفادي التهاب المفاصل على الفرد "الحفاظ على الوزن الصحي باتباع نمط غذائي صحي، والمحافظة على ممارسـة النشــاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وحماية المفاصل من الإصابات عن طريق القيام بتمارين خاصة لها".