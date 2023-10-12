تجنّب عوامل الخطر.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لتفادي التهاب المفاصل

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، مجموعة من النصائح للتحكم بعوامل الخطر المؤدية لالتهاب المفاصل.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه لا توجد طريقة للوقاية من التهاب المفاصل، لكن من الممكن التحكم بعوامل الخطر باتباع مجموعة من النصائح.
وأبانت، وفق إنفوجراف نشرته اليوم، أنه لتفادي التهاب المفاصل على الفرد "الحفاظ على الوزن الصحي باتباع نمط غذائي صحي، والمحافظة على ممارسـة النشــاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وحماية المفاصل من الإصابات عن طريق القيام بتمارين خاصة لها".
وتابعت نصائحها وقالت: "التأكد من خلو موقع العمل من مخاطر السقوط، مع توفر المساحة، والمعدات والأدوات التي تناسب القدرة البدنية".