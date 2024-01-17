شاهد.. أمير الشرقية يُدشن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2024

من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مبادرة أمانة الأحساء في تنظيم المهرجان منذ 2014، أسهمت في تحسين الممارسات الزراعية والصناعية عبر ابتكار العديد من الصناعات التحويلية خلال الأعوام الماضية، مما حقق الجودة والإنتاجية لقطاع التمور بالمحافظة، وخلق تنافسية إيجابية بين مصنعي التمور، من شأنها تحقيق النمو في الإنتاج الكمي والنوعي للتمور وصناعاتها التحويلية، خاصةً وأن المهرجان يمثل عامل جذب لأعداد متنامية لزائريه من موسم لآخر.