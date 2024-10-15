بعد كشف حالات نفوق.. مُربُّو ماشية بجازان يترقبون نتائج الفحص

ينتظر مربو ماشية في "جازان" نتائج فحص عينات قام بها فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، قبل 9 أيام، وبالتحديد 6 أكتوبر الجاري، على حظائر أبوعريش، بعد نشر تقرير في "سبق" كشف حالات نفوق جماعية.
وقال مُربُّو الماشية لـ"سبق": إن فرع الزراعة أجرى تحليلًا من قبل المركز الوطني، ولم تظهر النتائج حتى الآن، وطالبوا بسرعة خروج نتائج الفحص، موضحين أن معرفة الأسباب ستمنع حالات النفوق بين مواشيهم، والتي كبّدتهم خسائر كبيرة على حد قولهمز
"سبق" تواصلت مع فرع الزراعة بأبوعريش، حول الموضوع غير أنه اعتذر عن عدم الرد، وكذلك فرع "وقاء".
وكان عدد من مُربّي الماشية في قرى بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان، قد اشتكوا من حالات نفوق تشهدها مواشيهم منذ منتصف أغسطس الماضي، وقالوا لـ"سبق" إنه يتركز بشكل كبير في المواشي بعد ولادتها، فيما تختلف الأعراض، لكنها تبدأ في المجمل بعرج، ثم هزال وضعف، وأخيرًا النفوق والموت.
وأوضحوا أن فرع "الزراعة" أخذ عينات من بعض مُلاك المواشي الأسبوع الماضي، لكن النتائج لم تظهر حتى الآن، على حد قولهم؛ ما جعل المرض غامضًا، والأدوية غير مُجْدِية.
وقال أحد المربين لـ"سبق" من قرية أبوالسلامة: منذ منتصف أغسطس حتى الآن نفق عندي نحو 30 رأسًا من الماشية، بما فيها صغار الإناث، بعد وضعها بأيام قليلة.
ولفت إلى أنهم يتجهون إلى الصيدليات البيطرية التجارية دون جدوى؛ فكل صيدلية تصرف علاجات مُعيَّنة حسب وصف مالك الماشية للمرض، دون تشخيص دقيق لمعرفة السبب الرئيس.
وأوضح أن جميع القرى المجاورة لقريته شهدت نفوقًا، كما شهدت حظيرة شقيقه نفوقًا، آخرها كان أمس.
وطالب المتضررون فرع الزراعة بالمحافظة والمنطقة بالتدخل العاجل؛ لمنع المزيد من حالات النفوق بين مواشيهم، لافتين إلى أن المرض يظهر من طريقته أنه ينتقل من ماشية لأخرى، وهو ما قد يُسبِّب مشكلة في حال بيع مواشٍ مريضة في السوق؛ إذ قد تتوسع الرقعة المرضية وحالات النفوق.
وكان فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة جازان، قد بدأ في نهاية أبريل الماضي، الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م، وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.
وأوضح المدير العام للفرع عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع، أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 250.000 رأس من المواشي في منطقة جازان.
وأشار إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر لمدة شهرين بداية من اليوم؛ بهدف الوقاية والتوعية والتثقيف بمرض الحمى القلاعية في المواشي؛ لحماية الثروة الحيوانية، واستدامتها.
ودعا فرع المركز بجازان جميع مُربّي الماشية إلى التقديم عبر منصة "نما" الإلكترونية؛ للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات منطقة جازان؛ للتنسيق بهذا الشأن.