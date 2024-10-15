بعد كشف حالات نفوق.. مُربُّو ماشية بجازان يترقبون نتائج الفحص

وكان عدد من مُربّي الماشية في قرى بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان، قد اشتكوا من حالات نفوق تشهدها مواشيهم منذ منتصف أغسطس الماضي، وقالوا لـ"سبق" إنه يتركز بشكل كبير في المواشي بعد ولادتها، فيما تختلف الأعراض، لكنها تبدأ في المجمل بعرج، ثم هزال وضعف، وأخيرًا النفوق والموت.