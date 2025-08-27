"نوبكو" تطلق مبادرة "نوبكو كير" لنشر الوعي الصحي في ست مدن سعودية
في خطوة لتعزيز ثقافة الصحة العامة، أطلقت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية "نوبكو"، مبادرة "نوبكو كير"، التي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2025.
وتركز المبادرة على تفعيل مساحات عامة في ست مدن سعودية رئيسية، هي: الرياض، الدمام، أبها، حائل، المدينة المنورة، وجدة، من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتفاعلية في المتنزهات، المراكز التجارية، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وتهدف "نوبكو كير" إلى التشجيع على تبني أنماط حياة صحية من خلال تقديم استشارات طبية مجانية، وفحوصات تشمل قياس الضغط والسكر، إلى جانب نصائح غذائية موجّهة، وبرامج تفاعلية تثري تجربة الزوار.
كما تتضمن المبادرة ورش عمل، ندوات، مسابقات وجوائز، تتيح للزوار التفاعل المباشر مع مختصين وخبراء في المجال الصحي، بما يرسّخ مفاهيم الوقاية ويعزز السلوكيات الصحية.
وستغطي المبادرة أكثر من 12 يومًا صحيًا عالميًا، ضمن جهود "نوبكو" للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الصحة المجتمعية ضمن رؤية السعودية 2030.