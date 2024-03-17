أمير الرياض يدشن حملة "تراحمنا له أثر" لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الحملة التسويقية والإعلامية "تراحمنا_ له_أثر"، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم خالد بن محمد العجلان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل الطويل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض بقوله: لقد اعتدنا التشجيع والمتابعة لكل عمل خيري من قبل أمير المنطقة الذي هو قدوة ورمز في المجالات الخيرية وكل نجاح في اللجنة وأعمالها، داعياً الله تعالى أن تحقق أهدافها وتؤتي أكُلها وتسد كافة احتياجات أسر النزلاء بعد فقد عائلهم.
من جهته، قال أحمد الميموني المدير التنفيذي المكلف للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم)، أهمية حملة اللجنة التسويقية والإعلامية للعام الحالي 1445 هـ، تحت شعار (تراحم_من_مجتمعنا) والتي تهدف إلى تقديم الدعم لأسر النزلاء بعد فقد عائلهم، إضافة إلى المفرج عنهم من السجناء.