أمير الرياض يدشن حملة "تراحمنا له أثر" لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض بقوله: لقد اعتدنا التشجيع والمتابعة لكل عمل خيري من قبل أمير المنطقة الذي هو قدوة ورمز في المجالات الخيرية وكل نجاح في اللجنة وأعمالها، داعياً الله تعالى أن تحقق أهدافها وتؤتي أكُلها وتسد كافة احتياجات أسر النزلاء بعد فقد عائلهم.