"صحة جازان" تنهي معاناة سفر الأسر للبحث عن علاج أطفالهم بإجراء ألف عملية ناجحة

نجح فريق جراحة الأطفال بصحة جازان في إجراء عدد "1187" عملية جراحة أطفال متنوعة خلال العام 2022م منها أجريت لأول مرة على مستوى مستشفيات المناطق الجنوبية، وكذلك على مستوى مستشفيات صحة جازان؛ تماشيًا مع خطط التوسع في مختلف التخصصات الصحية التي شرعت في تنفيذها الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية بصحة جازان.
وأوضح قائد تخصص جراحة الأطفال بصحة جازان استشاري جراحة الأطفال الدكتور سلمان بن مفرح غزواني، بأن صحة جازان توسعت في خدمة جراحة الأطفال خلال العام 2022م في عدد "5" مستشفيات؛ وهي: مستشفى الملك فهد المركزي، ومستشفى أبو عريش العام، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى جازان العام، ومستشفى صبيا العام؛ تماشيًا مع خطط التوسع في توفير مختلف الخدمات الصحية بما فيها التخصصات النادرة بهدف التسهيل على المستفيدين الحصول على الخدمة دون مشقة وعناء.
وأضاف الدكتور غزواني أن أطباء جراحة الأطفال نجحوا في إجراء عدد "1187" عملية جراحة أطفال منها لأول مرة تجرى على مستوى مستشفيات المناطق الجنوبية، ومستشفيات صحة جازان؛ إذ تنوعت هذه العمليات ما بين جراحة القولون والمستقيم والكبد والقنوات الصفراوية والعيوب الخلقية لحديثي الولادة والمناظير الجراحية للأطفال، والإصابات المختلفة الأخرى.
وذكر "غزواني" أن لدى صحة جازان فريقًا متنقلًا تحت اسم "الفريق المتنقل والتدخل السريع لأطباء جراحة الأطفال" في وضع الجاهزية على مدار الــ24 ساعة، ويضم عددًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الأطفال، يعملون على التدخل السريع عند وجود أي حالة طارئة بالمستشفيات الطرفية المنتشرة في مختلف أرجاء منطقة جازان؛ إذ يتم التعامل معها في المستشفى الطرفي دون الحاجة إلى نقلها أو تحويلها إلى مستشفى آخر؛ إذ أجرى الفريق المتنقل والتدخل السريع عدد "9" عمليات جراحية إنقاذ حياة في المستشفيات الطرفية تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد خلال العام 2022م.