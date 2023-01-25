"صحة جازان" تنهي معاناة سفر الأسر للبحث عن علاج أطفالهم بإجراء ألف عملية ناجحة

وذكر "غزواني" أن لدى صحة جازان فريقًا متنقلًا تحت اسم "الفريق المتنقل والتدخل السريع لأطباء جراحة الأطفال" في وضع الجاهزية على مدار الــ24 ساعة، ويضم عددًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الأطفال، يعملون على التدخل السريع عند وجود أي حالة طارئة بالمستشفيات الطرفية المنتشرة في مختلف أرجاء منطقة جازان؛ إذ يتم التعامل معها في المستشفى الطرفي دون الحاجة إلى نقلها أو تحويلها إلى مستشفى آخر؛ إذ أجرى الفريق المتنقل والتدخل السريع عدد "9" عمليات جراحية إنقاذ حياة في المستشفيات الطرفية تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد خلال العام 2022م.