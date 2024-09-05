"أمانة جدة" تضبط معمل خياطة غير مرخص وتُتلف 1920 عبوة تبغ مخالفة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة العامة ومكافحة الظواهر السلبية، تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط معمل خياطة غير مرخص وأتلفت 1920 عبوة تبغ مخالفة.
وبيّنت الأمانة أنها استهدفت أحد المساكن المخالفة في حملة ميدانية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ أسفرت عن ضبط معمل خياطة غير مرخص، بالإضافة إلى غرفتين تُستخدمان لتخزين منتجات تبغ غير نظامية.
وقالت الأمانة إنه جرى مصادرة 14 ماكينة خياطة وتسليمها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها؛ في حين جرى إتلاف 1920 عبوة "تبغ" مجهولة المصدر؛ لعدم توفر الفواتير النظامية وضمانًا لسلامة المستهلك.
وجاء ذلك في إطار سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لفرض العقوبات النظامية بحق المخالفين وتطبيق الأنظمة بصرامة للحد من هذه التجاوزات.