"أمانة جدة" تضبط معمل خياطة غير مرخص وتُتلف 1920 عبوة تبغ مخالفة

وبيّنت الأمانة أنها استهدفت أحد المساكن المخالفة في حملة ميدانية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ أسفرت عن ضبط معمل خياطة غير مرخص، بالإضافة إلى غرفتين تُستخدمان لتخزين منتجات تبغ غير نظامية.