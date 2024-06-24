طيران ناس يتوج كرابع أفضل طيران اقتصادي بالعالم والأول في الشرق الأوسط

وبهذه المناسبة، قال المهنا: "إن نجاح طيران ناس في تعزيز موقعه ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي في العالم والأول في قطاع الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، هو نجاح يسجل باسم المملكة العربية السعودية التي باتت اليوم تتصدر دول العالم في مختلف الميادين ولاسيما في قطاع السفر والسياحة والطيران التي نالت نصيباً وافراً من اهتمام ومستهدفات رؤية السعودية 2030". مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل ثقة ضيوف طيران الناس المسافرين، وتفاني الموظفين، والدعم الكبير الذي تحظى به شركات الطيران في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهما الله.