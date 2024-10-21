"الدعيلج": السعودية رائدة في دعم الجهود العالمية للبحث والإنقاذ وتتقدم باستمرار

وأكد أن المملكة تؤدي دورًا كبيرًا في دعم الجهود العالمية للبحث والإنقاذ، منذ انضمام المملكة إلى البرنامج الدولي للبحث والإنقاذ في أغسطس 2000م كدولة مزودة للقطاعات الأرضية، كما تحرز تقدمًا مستمرًا في تعزيز قدراتها بمجال البحث والإنقاذ، ونجحت في الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة في منطقة توزيع البيانات في الجنوب الأوسط، منذ قيامها بإنشاء المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ الذي يقع في مركز مراقبة بمدينة جدة، الذي يوفر حاليًا الدعم لنقاط الاتصال الخاصة بالبحث والإنقاذ في سبع دول مجاورة، هي البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وسوريا واليمن.