وزير الخارجية يوقّع مع نظيره الجزائري اتفاقَ إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المشترك

استقبل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة، اليوم؛ وزيرَ الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية أحمد عطاف، والوفدَ المرافق له.