جازان.. "الغذاء والدواء" تنظّم ورشة حول الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية

نظّمت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع غرفة جازان، أمس، ورشةَ عمل تحت عنوان "الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية"، وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان.
وهدفت الورشة التي نفّذها عدد من المختصّين إلى تعزيز الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية، وإيضاح الدور التكاملي بين المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومقدمي الرعاية الصحية.
وتضمّنت الورشةُ عددًا من المحاور حول توضيح مهامّ ضابط الاتصال ومسؤولي الحماية من الإشعاع، ومتطلّبات رقابة ما بعد التسويق للممارسين الصحيين، ومتطلّبات وآلية تقييم الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مرافق مقدّمي الرعاية الصحية، إضافة للتعريف بآلية التجاوب مع التقارير الأسبوعية لإنذارات السلامة على الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وشهدت الورشةُ العديدَ من المداخلات والإجابة عن أسئلة واستفسارات وملاحظات مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في الورشة.