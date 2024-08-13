جازان.. "الغذاء والدواء" تنظّم ورشة حول الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية

وتضمّنت الورشةُ عددًا من المحاور حول توضيح مهامّ ضابط الاتصال ومسؤولي الحماية من الإشعاع، ومتطلّبات رقابة ما بعد التسويق للممارسين الصحيين، ومتطلّبات وآلية تقييم الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مرافق مقدّمي الرعاية الصحية، إضافة للتعريف بآلية التجاوب مع التقارير الأسبوعية لإنذارات السلامة على الأجهزة والمستلزمات الطبية.