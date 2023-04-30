محليات

فِرق "الدفاع المدني" تنجح في إخلاء سكان مركز إيواء غمرته السيول بـ"محايل عسير"

شُيِّد في بطن أحد الأودية.. وتوقعات بأن تطول المساءلة مستثمرين ومسؤولين
فِرق "الدفاع المدني" تنجح في إخلاء سكان مركز إيواء غمرته السيول بـ"محايل عسير"
محمد طيران
محمد طيران

نجحت فِرق الدفاع المدني بمحايل عسير في إخلاء مركز إيواء؛ غمرته السيول، وجرفت المركبات المحيطة به.

واستخدمت الفِرق المعدات والآليات لإجلاء المحاصَرين دون إصابتهم بأذى من جراء السيل المنقول الذي داهم المكان.

وقالت مصادر "سبق" إنه جرى إيواء بعضهم، في الوقت الذي ذهب فيه آخرون إلى أُسر وأقارب لهم بالمحافظة.

ولا يزال البحث جاريًا عن بعض المركبات التي جرفها السيل، وفق أصحابها.

ويُتوقع أن يقبع عدد من المستثمرين والمسؤولين بالمحافظة تحت طائلة المساءلة من جراء مخالفات البناء، وإصدار التصاريح في مجاري السيول والأودية.

الدفاع المدني
محافظة محايل عسير
السيول
مجاري السيول

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