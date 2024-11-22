بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية.. "تآلف" تحتفل باليوم العالمي للطفل بعنيزة

واستقبل محافظ عنيزة المكلف، سعد بن عبدالله السليم، المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجطيلي وعددًا من أعضاء الجمعية والأطفال المشاركين في الفعاليات، واستعرضت الجمعية خلال اللقاء خططها وبرامجها التي تركز على دعم الأسرة ورعايتها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مثل تيسير الزواج، والرعاية الأسرية، ومركز "شمل"، والفعاليات المتنوعة التي تسعى لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة.