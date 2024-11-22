بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية.. "تآلف" تحتفل باليوم العالمي للطفل بعنيزة

احتفلت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بعنيزة، باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات ترفيهية وتوعوية، تهدف إلى توعية الأطفال وتسليط الضوء على البرامج الموجهة لضمان مستقبل مشرق لهم.
واستقبل محافظ عنيزة المكلف، سعد بن عبدالله السليم، المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجطيلي وعددًا من أعضاء الجمعية والأطفال المشاركين في الفعاليات، واستعرضت الجمعية خلال اللقاء خططها وبرامجها التي تركز على دعم الأسرة ورعايتها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مثل تيسير الزواج، والرعاية الأسرية، ومركز "شمل"، والفعاليات المتنوعة التي تسعى لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة.
وضمن الفعاليات، نظمت الجمعية احتفالًا ترفيهيًا للأطفال في مركز "غابة الأحلام"، حيث تخلل الحفل مسابقات وألعاب حركية وترفيهية، وشخصيات كرتونية، وألعاب البالونات، بالشراكة مع نادي النجمة الرياضي، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.
وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الجمعية بدعم حقوق الطفل وتعزيز السعادة والرفاهية لديهم، بما يسهم في بناء جيلٍ واعيا سعيدًا.