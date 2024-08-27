"البيئة" تطرح فرصة للاستثمار في مشروع تربية وتسمين أغنام مكثّفة بالحناكية في المدينة المنوّرة

تأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع الاستثمار في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، والاستفادة من الميز النسبية التي يتيحها الاستثمار في هذا المجال؛ حيث تتكامل المكوّنات الأساسية لتربية الماشية في المملكة، مثل: تعدُّد الأسواق، وسهولة النقل، إضافة إلى وجود عددٍ من المسالخ، ومراكز الأبحاث ومصانع الأعلاف، لخدمة هذه المشاريع.