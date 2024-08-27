"البيئة" تطرح فرصة للاستثمار في مشروع تربية وتسمين أغنام مكثّفة بالحناكية في المدينة المنوّرة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية لإنشاء مشروع تربية وتسمين أغنام مكثّفة، في محافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنوّرة؛ بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع الاستثمار في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، والاستفادة من الميز النسبية التي يتيحها الاستثمار في هذا المجال؛ حيث تتكامل المكوّنات الأساسية لتربية الماشية في المملكة، مثل: تعدُّد الأسواق، وسهولة النقل، إضافة إلى وجود عددٍ من المسالخ، ومراكز الأبحاث ومصانع الأعلاف، لخدمة هذه المشاريع.
وأوضحت الوزارة أن المساحة الإجمالية المحدّدة لإنشاء مشروع تربية وتسمين الأغنام المكثّفة، تبلغ (4) ملايين متر مربع، منوّهة إلى أن آخر موعد لتسلُّم العروض هو 12 نوفمبر 2024م، وموعد فتح المظاريف 13 نوفمبر 2024م.
وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم للفرصة الاستثمارية، الحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل بالبريد الإلكتروني Investor@mewa.gov.sa؛ للحصول على مزيدٍ من التفاصيل حول الفرصة، داعية المستثمرين إلى الاستفادة منها؛ للإسهام في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.