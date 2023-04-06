"الصحة" تمنح الاعتماد لمركز فيصل بن مشعل لجراحة السمنة بالقصيم

من جانبه، شدد مركز الأمير فيصل بن مشعل لجراحة السمنة على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية غير الصحية التي تعد أهم مسببات السمنة حسب الدراسات العالمية في مجال السمنة، كالسكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والدهون المشبعة، والتركيز على تناول الغذاء الصحي من خضروات وبروتينات مجهزة في المنزل، والاستعاضة عن الحلويات بتناول الفواكه الطازجة، مع أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي ومنتظم للحد من خطر السمنة.